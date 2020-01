Wenn die Feuerwehr der schmucken Südgemeinde nicht gar so schnell an Einsatzorten wäre, dann hätte am Samstag beim Neujahrsempfang im Rathaus nicht so drangvolle Enge geherrscht. Aber die Feuerwehrler, so berichtete Bürgermeister Wolfgang Jirschik von der Überparteilichen Wählergruppe Baierbrunn (ÜWG) mit einem Augenzwinkern, seien am 1. August so rasch am Einsatzort gewesen, "dass das Rathaus gar keine Chance hatte, abzubrennen." Es war die zweite und letzte Rede, die Jirschik zu einem Neujahrsempfang seiner Heimatgemeinde gehalten hat. Im März 2018 hatte er das Zepter kommissarisch übernommen, wurde danach mit 58 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Der Interimsbürgermeister wird nach dem 15. März Platz machen für einen der vier möglichen Nachfolger, die sich darum bemühen.

In einer pointierten Rede wartete Jirschik zwar mit einem Vorschlag auf, wie sich ein Wahlkampf vermeiden ließe, aber daran würden die konkurrierenden Bewerber Patrick Ott (ÜWG), Felix Maiwald (CSU) wohl weniger Gefallen finden. "Einer kanns es werden, oder wir machen es wie bei Karl Valentin - Montag Maiwald, Dienstag Ott, Mittwoch ist das Rathaus eh geschlossen, Donnerstag Löhr und Freitag Harfich". So aber wird es nicht kommen, aber weil alle vier Bewerber zu Gast weilten, ließ sie Jirschik denn auch gleich wissen, was auf den Wahlgewinner zukommen wird. In seiner Aufzählung bedeutender Ereignisse in seiner Gemeinde im Jahr 2019 vergaß er nicht, auf den 14. August des Vorjahres einzugehen: "Der Bürgermeister nimmt während der Woche einen Tag frei." Damit wollte Jirschik wohl zum Ausdruck bringen, dass es wirklich Zeit geworden ist, einen bezahlten Rathauschef ins Haus zu holen. Diesem gab er schon mal das kleine Einmaleins für Bürgermeister mit auf dem Weg, so unter anderem: "Der Gemeinderat steht wie ein Mann hinter ihm - wenn von vorne auf ihn geschossen wird, er ist zuständig auch für nicht geleerte Mülltonnen und Fledermäuse im Wohnzimmer." Der Zusammenhalt in der Gemeinde und das ehrenamtliche Engagement sei immer schon hervorragend gewesen. "Ich wünsche mir, dass es so bleibt und weiter wächst, sagte Jirschik. Beifall war ihm gewiss.