Von Udo Watter, Baierbrunn

Im selben Jahr, in dem der englische Sänger Chris Andrews für seinen Nummer-Eins-Hit "Yesterday Man" mit der "Goldenen Schallplatte" ausgezeichnet wurde, übernahm Stefan Kastners Großmutter Antonie Ley den Waldgasthof Buchenhain. Das war 1966 - der Song, in dem der Schlagerstar das enttäuschende Ende einer Liebesbeziehung besingt, avancierte Mitte der Sechziger zum Millionenseller, der gerade in Deutschland ausnehmend populär wurde.

Besonders beliebt ist auch der Biergarten des Waldgasthofs Buchenhain - er ist im Mai zum "Lieblingsbiergarten 2021 mit über 500 Sitzplätzen" gekürt worden. Für die Wirtsleute Stefan Kastner und Rina den Drijver war es nicht die erste Auszeichnung dieser Art und am Freitag, 12. August, wird der neuerliche Erfolg, quasi die "Schaumkrönung" unter den Biergärten, musikalisch gefeiert: Chris Andrews, inzwischen 79 Jahre alt und seit 2016 auch deutscher Staatbürger, wird nach Buchenhain kommen und neben "Yesterday Man" wohl weitere Hits anstimmen wie "Pretty Belinda" und sicher auch manch deutschsprachigen Song. Daneben tritt das Gesangsduo Judith & Mel auf, das durch Lieder wie "Land im Norden" oder "Die goldenen Jahre" und Auftritte beim Grand Prix der Volksmusik bekannt in der Schlagerszene wurde. Das Konzert trägt das Motto "Schön war die Zeit", nach einem frischen Schluck aus dem Masskrug kann man gleichsam mit Schaum vor dem Mund schön schunkeln. "Wir wollen uns bei unseren treuen Gästen bedanken", erklären die Veranstalter.

An der Abstimmung haben 25 000 Teilnehmer mitgemacht, auf Platz drei landete ein weiterer Biergarten aus dem Landkreis

Beim bundesweiten "Lieblingsbiergarten"-Wettbewerb, der von der Unternehmergesellschaft "Wirtshaus- und Biergartenfreunde" aus Feldkirchen-Westerham veranstaltet wird, stimmen die Teilnehmer über Lokationen in drei verschiedenen Größenordnungen ab (bis 200 Plätze, bis 500, ab 500 Plätze). Bei der jüngsten Auflage haben rund 25 000 Teilnehmer mitgemacht und der Landkreis München ist in der Kategorie über 500 Plätze nicht nur mit dem Waldgasthof als Spitzenreiter vertreten, sondern kann noch mit dem Biergarten Mühlenpark in Garching aufwarten, der Platz drei erreichte.

Nun muss man solche Rangkings nicht überbewerten, aber der weiträumige, traditionelle Biergarten im Baierbrunner Ortsteil Buchenhain liegt in der Tat idyllisch am Rand des Isarhangwaldes, bietet unter Kastanien bis zu 800 Gästen Platz, hat einen Bedienungs- und Selbstbedienungsbereich, eine Grillstation und eine Bar. In seiner Nähe befindet sich nicht nur die gleichnamige S-Bahn-Haltestelle, er ist auch gut mit dem Fahrrad oder dem Auto zu erreichen. Rund 15 Kilometer südlich vom Stadtzentrum gelegen, ist er ein beliebtes Ausflugsziel.

Detailansicht öffnen Der Waldgasthof Buchenhain ist ein beliebtes Ausflugsziel - nicht nur für Radfahrer. (Foto: Schunk)

Stefan Kastner führt das Hotelgasthaus mit dem Biergarten als Familienbetrieb in vierter Generation, zusammen mit seiner niederländischen Frau Rina den Drijver. Die kulinarische Maxime heißt "Bayerisch mit Raffinesse" oder wie es Kastner mal ausdrückte: "Wir wollen den Spagat schaffen, gehobene gutbürgerliche Küche zu präsentieren, ohne Schicki-Micki". Zur Attraktivität trägt bei, dass immer wieder mal auf der Bühne im Garten Jazz- oder Country-Combos aufspielen. An diesem Freitagabend werden freilich Schlagerklänge dominieren.

Der Eintritt für das Konzert mit Chris Andrews und Judith & Mel ist frei (Beginn 19 Uhr). Reservierungen sind erwünscht unter https://hotelbuchenhain.de/tisch-reservieren/ oder telefonisch unter 089/744 88 40. Sollte die Veranstaltung wetterbedingt am Freitag nicht stattfinden können, wird der Termin auf Samstag, 13. August, verlegt. Weitere Informationen gibt es unter www.hotelbuchenhain.de.