Bei einem Unfall auf der B11 in Baierbrunn sind am Freitag zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand laut Polizei mehrere zehntausend Euro Sachschaden. Zu dem Unfall kam es, als ein 62-jähriger Münchner gegen 12.45 Uhr in Richtung München fahrend auf die Schorner Straße einbiegen wollte. Dabei übersah er den entgegenkommenden Kleinwagen eines 53-Jährigen. Die Autos stießen zusammen, wobei der Kleinwagen gegen einen in der Schorner Straße wartenden Lkw geschleudert wurde. Der 63-Jährige und der 53-Jährige aus dem südlichen Landkreis München kamen zur ambulanten Behandlung in Kliniken.