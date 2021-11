Die Kinder- und Jugendumfrage, welche die Gemeinde Baierbrunn Ende Oktober gestartet hat, wird bis 9. Januar 2022 verlängert. Auf Initiative von Jugendreferentin Gisela Gojczyk und Melanie Marganus von der Rathausverwaltung waren an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 21 Jahren Umfrage-Formulare per Brief verschickt worden. Die Adressaten sollten darin etwa beantworten, was sie am Ort vermissen, wie ihre Freizeitgestaltung aussieht, ob sie in einem Verein sind und was sie sich wünschen. Inzwischen haben knapp 30 Prozent die Fragebögen zurückgesandt. Die Initiatoren hoffen, dass diejenigen, die etwa aufgrund der Pandemie noch keine Zeit gefunden haben, sich noch beteiligen. Die Ergebnisse sollen ausgewertet und dem Gemeinderat vorgestellt werden.