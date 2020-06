Nicht nur, was die regelmäßig hohe Wahlbeteiligung betrifft, ist Baierbrunn bayernweit eine Mustergemeinde. Auch in puncto Gleichstellung kann man der kleinen Kommune im Isartal aktuell wenig Vorwürfe machen: Von den 16 Mitgliedern des Gemeinderats plus Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) sind immerhin sieben weiblich und die drei neu eingeführten Referentenposten sind sogar allesamt von Frauen besetzt. Nach Gisela Gojczyk und Christine Zwiefelhofer (beide ÜWG), die während der konstituierenden Gemeinderatssitzung zur Jugend- respektive Seniorenreferentin gewählt wurden, ist nun Tanja König von den Grünen zur Kulturreferentin bestimmt worden. Die Künstlerin, die auch eine Malschule am Ort betreibt, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig gewählt. "Sie hat in Baierbrunn einen hervorragenden Ruf", erklärt Ott, der sich über das Votum über alle Parteien hinweg besonders freut. So habe schon im Vorfeld Felix Maiwald, der kulturaffine Fraktionsvorsitzende der CSU, Tanja König seine Unterstützung zugesichert. "Jetzt haben wir drei Referentinnen, jede ist top qualifiziert und mit Herz dabei", konstatiert Ott.

In einem anderen wichtigen Punkt ist während der Sitzung keine Entscheidung gefallen. Der Vorschlag, vorsorglich den Bürgermeister zu ermächtigen, eine Haushaltssperre angesichts der unsicheren Zeiten zu erlassen, wurde diskutiert, aber ein Beschluss vertagt. "Das war dann doch einigen Gemeinderäten zu plötzlich", sagt Ott, "die wollten erst genauer wissen, was das rechtlich bedeutet." Nun wird die Frage zunächst im kommenden Haupt- und Finanzausschuss besprochen und sie soll dann bei einer späteren Gemeinderatssitzung im Juli entscheiden werden. "Die Autonomie des Gemeinderats ist mir wichtig. Das ist ja kein Blankoscheck für den Bürgermeister", sagt Ott. Die Finanzsituation in der Gemeinde stelle sich im Augenblick ohnehin nicht so schlecht dar. Man müsse abwarten, wie sich der Prozess bei der Gewerbesteuer entwickle. "Ich hoffe, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen", so Ott.