9. August 2019, 21:45 Uhr Baierbrunn Standortsuche für Defis geht weiter

Es ist fast drei Jahre her, dass der Baierbrunner Gemeinderat die Installation von sechs Defibrillatoren auf dem Gemeindegebiet beschloss. Davon sind vier bereits im Betrieb. Die richtigen Standorte für zwei Defibrillatoren im Ortsteil Buchenhain werden derzeit jedoch noch gesucht. Die Installation war Thema der jüngsten Gemeinderatsitzung, denn es gibt ein Problem: Die lebensrettenden Geräte müssen Telefonempfang haben, damit im Notfall die Rettung kontaktiert werden kann. Da es dort kein Netz gibt, wird am Spielplatz am Ludwig-Thoma-Weg doch kein "Defi" installiert. Als alternativer Standort wird die Gegend um den Buchenhainer Bahnhof geprüft. Auch ein möglicher Defibrillator am Spielplatz an der Forststraße wird untersucht. Dort gibt es zwar Empfang, jedoch muss einen Stromanschluss gefunden werden. Die Verwaltung prüft, ob das Gerät am Waldorfkinderhaus aufgebaut werden kann. In beiden Fällen handelt es sich um eine Standsäule mit der Möglichkeit zum Notruf.