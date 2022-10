Dieses tierische Quartett in Baierbrunn hat die Ruhe weg. Bei so angenehmen Temperaturen wie am Anfang dieser zweiten Oktoberwoche lässt sich der Herbst doch auch als Kuh gemütlich angehen. Ist ja auch echt nichts los bei den vier Rindviechern, allesamt noch im Teenageralter. Was kann man da anderes machen als abhängen. Immerhin haben sie sich am Zaun platziert. Sollte sich im Isartal doch was tun, bekommen sie es also früh genug mit.