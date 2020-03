Baierbrunn investiert in den nächsten Jahren in Gebäude

In den nächsten knapp drei Jahren will Baierbrunn annähernd 14 Millionen Euro in gemeindliche Vorhaben stecken. Der Gemeinderat hat jetzt dem Investitionsplan für 2021 bis 2023 einstimmig sein Placet gegeben, nachdem er dem Haushaltsplan bereits in seiner Dezembersitzung zugestimmt hatte. Ein wenig fällt auch für die Mitarbeiter des Rathauses ab, die bis heute in zugigen Büros ihrer Arbeit nachgehen und seit Jahren sehnlichst auf die überfällige Sanierung des Altbaus warten. Noch im laufenden Jahr sollen die alten und undichten Fenster erneuert, die Fassade geweißelt und der feucht gewordene Betonsockel saniert werden. 276 000 Euro lässt sich dies die Gemeinde kosten.

Einen Batzen Geld wird die Gemeinde für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in die Hand nehmen. Für den Bau zweier Wohnhäuser an der Ahornstraße gibt sie heuer 100 000 Euro für die Planungen aus, in den Folgejahren werden 2,6 Millionen Euro für den Bau folgen. Die Erweiterung der Grundschule schlägt im laufenden Jahr lediglich mit 341 500 für Machbarkeitsstudie und Architektenwettbewerb zu Buche. Ungleich teurer wird es für die Gemeinde, wenn die Bauphase beginnt, die 2025 abgeschlossen sein soll. In der Zwischenzeit muss aber der Schulbetrieb im in die Jahre gekommenen Altbau fortgeführt werden, weshalb die Gemeinde an einer Sanierung des maroden Daches nicht vorbeikommt und 456 000 Euro dafür ausgeben muss. Den größten Betrag in den nächsten drei Jahren wird der Posten Tiefbau/Gemeindestraßen verschlingen, knapp 900 000 Euro im laufenden Jahr, circa drei Millionen in den Folgejahren bis 2023.

Tief in die Tasche greifen wird die Gemeinde auch zum Wohle der Sportler. Der geplante Neubau der Umkleiden und eines Gymnastikraums im Sport- und Bürgerzentrum und die Sanierung des Kellers wird die Gemeindekasse voraussichtlich mit 1,3 Millionen Euro belasten, hinzu kommen 550 000 Euro für den Bau eines Kunstrasenplatzes.