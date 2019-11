Mit mehr Frauen als Männern gehen die Baierbrunner Grünen in die Kommunalwahl. Bei der Aufstellung der Kandidatenliste für den Gemeinderat, die von der Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund geleitet wurde, sagte Ortsverbandssprecher Peter Tilmann: "Mit dieser schlagkräftigen Liste werden wir für frischen Wind in Baierbrunn sorgen und endlich den Themen Klimaschutz, Ökologie und Soziales den nötigen Raum in unserer Gemeinde geben." Erst kürzlich hatten die Grünen im Gemeinderat den Antrag gestellt, den "Klimanotstand" in Baierbrunn auszurufen. Die Lokalpolitiker beschlossen, vor einer Entscheidung zunächst weitere Untersuchungen darüber einzuleiten. Das Umweltamt prüft derzeit, welche Auswirkungen ein solcher Beschluss auf die Verwaltung und das Leben im Ort hätte. Auf einen Bürgermeisterkandidaten verzichten die Grünen vorerst. Der Ortsverband habe "zum momentanen Zeitpunkt keine eigene Kandidatinnen oder Kandiaten", so Tilmann.

1. Robert Gerb, 2. Ursula Kuhn, 3. Peter Tilmann, 4. Tania König, 5. Michael Eisenmann, 6. Sophia Hagemann, 7. Gerlinde Gschwendner, 8. Wolfgang Burkhardt, 9. Eva Schmachtel, 10. Paul Kuhn, 11. Ruth Willenbrock, 12. Edzard Nitsche, 13. Estelle Hower-Tilmann, 14. Christian Westermann, 15. Gudrun Hagemann, 16. Andrea Marton. Ersatzkandidaten: 17. Britta Clement, 18. Wolfgang Clement, 19. Monika Lämmel