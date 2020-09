Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Baierbrunn sind offenbar zufrieden mit ihrer Führungsmannschaft. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Waldgasthof Buchenhain haben sie jedenfalls fast die komplette Vorstandschaft wiedergewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende des Ortsvereins Toni Ley, sein Stellvertreter Simon Pfister und Kassiererin Paulina Mayer. Manuela Look hingegen schied auf eigenem Wunsch als Schriftführerin aus, will sich nach eigenen Worten aber als tatkräftiges Mitglied im Ortsverein einbringen. Judith Lutzenberger wurde als Beisitzerin neu gewählt und will das Führungsteam bei der Kommunikation unterstützen. Und sobald die Corona-Vorschriften es zulassen, soll die Bürgerwerkstatt im Ort wieder aufgenommen werden.