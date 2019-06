27. Juni 2019, 22:01 Uhr Baierbrunn Komplettsperrung

Die Arbeiten dauern schon eine Weile an, doch für Anlieger gab es immer noch ein Durchkommen. Eine Komplettsperrung der B 11 durch Baierbrunn ist nun aber notwendig am Donnerstag, 4. Juli, von 3.30 Uhr nachts bis etwa 18 Uhr und am Montag, 8. Juli, von 12 Uhr durchgehend bis Dienstag, 9. Juli, 6 Uhr. Grund ist der Einbau von Oberflächenschichten. Befahren ist in diesem Zeitraum nicht möglich.