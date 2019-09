Der Forstbetrieb München der Bayerischen Staatsforsten beklagt eine Serie von Zerstörungen und Sabotage im Wildpark, einem 2067 Hektar großen Teilbereich des Forstenrieder Parks bei Baierbrunn. In den Monaten Juli und August seien insgesamt zehn Hochsitze demoliert oder gleich umgeworfen worden, berichtet Forstbetriebsleiter Wilhelm Seerieder. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Der oder die Täter haben überdies Sitzbretter und Rückenlehnen gelockert, was zu Abstürzen aus beträchtlicher Höhe und schweren Verletzungen hätte führen können. Der Forstbetrieb erstattete deshalb am Dienstag bei der Polizei Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und bat um zusätzliche Streifen in den betreffenden, ruhig und abseits liegenden Waldgebieten. Seerieder hofft jetzt auf Zeugenhinweise, um die Sabotageakte aufklären zu können. "In dieser Häufung sind Zerstörungen im Forstenrieder Park sehr ungewöhnlich", sagt der Betriebsleiter. Leider sei nicht auszuschließen, dass Jäger und Waldarbeiter auf weitere beschädigte Hochsitze stoßen.