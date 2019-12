Der SPD-Ortsverein Baierbrunn hat die Eckpunkte seines Wahlprogramms festgelegt. Wie Bürgermeisterkandidat Uwe Harfich sagte, möchte sich die Partei für eine schnelle Umsetzung einer bedarfsgerechten Grundschulerweiterung und der Sicherstellung der Mittagsbetreuung einsetzen. Ebenso müsse über die Machbarkeitsstudie "Mittelschule am Wirthsfeld" weiter intensiv im Gemeinderat diskutiert werden, um zügig eine "positiv vertretbare Lösung" zu finden. In diesem Zusammenhang möchte Harfich unbedingt eine Dreifach-Turnhalle verwirklilchen. Die Nutzung über den Schulbetrieb hinaus müsse für die örtlichen Vereine wie den SCB gewährleistet sein. Auch sei es an der Zeit, das Projekt "Kunstrasen" so umweltfreundlich wie möglich anzugehen. Zur Stärkung der Finanzsituation der Gemeinde solle dringend mehr Gewerbe angesiedelt werden.