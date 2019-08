4. August 2019, 21:33 Uhr Baierbrunn Grab unter Bäumen

Am Friedhof Baierbrunn gibt es bald Baumgräber. Hintergrund für den Beschluss seien "wiederholte Anfragen von Bürgern", ist auf den Sitzungspapieren zu lesen. Als Baumart seien Linden besonders geeignet, weil deren Wurzeln eher in die Tiefe wachsen. Unter den Bäumen soll ein Kreis mit verschiedenen Steinplatten gebildet werden, jeweils 40 mal 40 Zentimeter groß. Diese könnten auch halbanonym bleiben, eine Beschriftung sei nicht erforderlich. Die Urnen sollen mindestens 80 Zentimeter tief begraben werden. Über weitere Details muss die Gemeinde noch entscheiden. Die neuen Grabstätten werden in die Kalkulation der Friedhofsgebühren und in die neuen Satzungen aufgenommen.