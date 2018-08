9. August 2018, 21:50 Uhr Baierbrunn Gemeinde lehnt auch günstigere Hecke ab

Die Baierbrunner Gemeinderäte lehnen die Pflanzung einer Hecken an der Ecke Kirchenstraße und Talweg weiter ab. Die Eigentümergemeinschaft des dort angrenzenden Grundstücks an der Kirchenstraße hatte vorgeschlagen, zur künftigen Verhinderung von Graffiti an ihrer Garagenwand eine Sträucherhecke in zwei bis drei Metern Entfernung zu pflanzen. Diese Fläche gehört der Gemeinde, laut Bebauungsplan soll hier auch eine Bepflanzung vorgenommen werden.

Gleichwohl hatte der Gemeinderat die Bepflanzung wegen der hohen Kosten von knapp 3500 Euro bereits im September 2017 einstimmig abgelehnt. Jetzt war die Entscheidung deutlich knapper, sie wurde auch von verschiedenen Expertisen zu Wachstum und dekorativen Qualität diverser Heckentypen bestimmt - aber das Ergebnis fiel trotz des nun günstigeren Angebots von 2640 Euro wieder negativ aus.

Mit acht zu sieben Stimmen lehnte das Gremium die Vergabe der Heckenpflanzung ab, unter anderem votierten die vier Fraktionsmitglieder der Baierbrunner und Buchenhainer Interessen-Gemeinschaft (BIG) dagegen.