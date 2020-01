Ein 82 Jahre alter Fußgänger ist am Mittwoch in Baierbrunn bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 54 Jahre alter Autofahrer mittags auf der Straße Am Klettergarten beim Ausparken circa einen Meter rückwärts. Der hinter ihm stehende Fußgänger aus dem südlichen Landkreis München stürzte und schlug mit dem Hinterkopf auf den Boden auf. Seine Kopfverletzungen waren so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Laut Polizei ist bislang offen, ob der Mann von dem Auto touchiert worden war. Eventuell schreckte der 82-Jährige auch nur zurück, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Weitere Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallablaufs wurden aufgenommen.