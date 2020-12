Die Gemeinde Baierbrunn hat im Dezember eine Bürgerbefragung für die Generation 60 plus gestartet. Die Erhebung erfolgt anonym. Damit sollen Wünsche, Anregungen und Kritik sowie Bedürfnisse dieser Generation abgefragt werden. Mittlerweile haben mehr als 800 Bürgerinnen und Bürger der Zielgruppe an der Befragung teilgenommen. Wer noch nicht teilgenommen hat, dies aber noch nachholen möchte, kann den erhaltenen Fragebogen noch bis 10. Januar bei der Gemeinde einreichen. Der Fragebogen kann in Papierform ausgefüllt und in den Rathausbriefkasten eingeworfen oder per Post zugeschickt werden. Auch eine Onlineteilnahme ist möglich. Dafür steht folgender Link oder QR-Code zur Verfügung: https://www.umfrageonline.com/s/dba388d.