Bei einem Einbruch in Baierbrunn haben ein oder mehrere Täter Schmuck im Wert von 40 000 bis 60 000 Euro erbeutet. Laut Polizei gelangten sie in der Zeit zwischen Samstag, 9. Oktober, um 22 Uhr und Sonntag, 10. Oktober, um 21 Uhr über ein Garagendach zu einem Fenster im zweiten Stock des Hauses, das sie aufbrachen. Aus dem Schlafzimmer entwendeten sie den teuren Schmuck. Wer in diesem Zeitraum in der Park-, Erlen-, Linden oder Birkenstraße Wahrnehmungen gemacht, soll sich unter Telefon 089/2910-0, melden.