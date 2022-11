Die Ortsmitte von Baierbrunn galt lange als relativ verschlafen, aber inzwischen pulsiert in der Gegend rund ums Rathaus wieder regelmäßig das Leben. Am vergangenen Mittwoch erst ist dort während des Wochenmarkts ein neuer Spielplatz eröffnet worden, und an diesem Sonntag, 27. November, wird es zum ersten Advent auch wieder einen Christkindlmarkt geben. Von 10 bis 19 Uhr werden an 20 Ständen regionale Leckereien angeboten und allerlei Geschenkideen zu Weihnachten präsentiert. Natürlich gibt es auch Glühwein und Kinderpunsch. Der Baierbrunner Christkindlmarkt findet am Ort des Wochenmarkts und im Innenhof des Rathauses statt.