Es ist ein Aufregerthema in Baierbrunn: Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Gemeinderat in einer Sondersitzung beschlossen, die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal an der Hermann-Roth-Straße östlich der Grundschule auf den Weg zu bringen. Brisant: Der Antrag war kurz zuvor noch abgelehnt worden und das Areal ist bisher als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Die Baierbrunner Ortsgruppe im Bund Naturschutz lädt nun an diesem Freitag, 27. Januar, zu einer Informationsveranstaltung über die naturschutzrelevanten Auswirkungen einer Bebauung in dem Gebiet ein. Schauplatz ist das Sport- und Bürgerzentrum, die öffentliche Veranstaltung mit dem Titel "Ist ja nur eine Wiese, oder?" beginnt um 19.30 Uhr.

Es gehe dabei nicht nur um die Rettung des betroffenen Landschaftsschutzgebietes, sagt Stefan Zenz, der Vorsitzende der Ortsgruppe, sondern vor allem auch um übergeordnete Fragen: "Wie wollen wir Baierbrunner regiert werden, wie soll Bewahrung der Heimat heute aussehen und wie soll das Dorf aussehen, in dem wir leben, und zwar nicht nur im Dorfkern, sondern auch an den Rändern?" Die Moderation übernimmt der vormalige Baierbrunner Bürgermeister Wolfgang Jirschik (ÜWG). Als Sprecher haben der Ornithologe und Naturschützer Manfred Siering sowie Erich Rühmer, langjähriger Vorsitzender des Isartalvereins, zugesagt.