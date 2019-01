24. Januar 2019, 22:07 Uhr Baierbrunn Blaskonzert dahoam

Die Isartaler Blasmusik hat sich seit vielen Jahrzehnten auf die Fahnen geschrieben, bayerische Lebensfreude, Kultur und Musik authentisch und vielseitig zu repräsentieren - ob in München, Japan oder Dubai, ob im Rundfunk, Fernsehen oder Film. Am Sonntag, 27. Januar, wird die populäre Blaskapelle, in der mittlerweile Adi Stahuber junior die Leitung vom Vater und Ensemble-Gründer Adi Stahuber senior übernommen hat, mal wieder dahoam spielen: Die Isartaler Blasmusik, deren Repertoire von bayerischer Folklore bis zu Musicalpotpourris reicht und auch durch Jodler- und Tanzeinlagen geprägt ist, tritt in Baierbrunn auf. Das Neujahrskonzert in St. Peter und Paul beginnt um 16 Uhr, es ist ratsam, frühzeitig zu kommen und sich einen Platz zu sichern.

Auf dem Programm stehen Klassiker wie "An der schönen blauen Donau", Händels Feuerwerksmusik, der Beatles-Song "Hey Jude", "Sag' beim Abschied leise Servus", der Triumph-Marsch aus Aida und - logisch - der Radetzky-Marsch zum Schluss. Die Veranstaltung ist ein Benefizkonzert, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Eine Platzreservierung ist möglich über www.isartaler-blasmusik.de/kontakt.