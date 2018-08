5. August 2018, 14:56 Uhr Baierbrunn Badelatschen verloren, Floß gerammt

Ein Ausflügler verletzt sich beim Zusammenstoß mit einem Wasserfahrzeug in der Isar leicht

Beim Zusammenstoß mit einem Floß in der Isar am Georgenstein in Baierbrunn hat sich Samstagmittag ein Mann leichte Verletzungen zugezogen. Der 37-Jährige legte gegen 13.30 Uhr mit dem Schlauchboot am Ufer des Isarkanals an und verließ das Boot. Als er zurückkehrte, glitt ihm ein Badelatschen vom Fuß; da er den Verlust aber nicht hinnehmen wollte, schwamm er dem Schuh hinterher.

Beim Rettungsversuch des Latschen achtete er aber nicht auf ein herannahendes Floß, reagierte auch auf die Rufe der Flößer und etwa 30 Fahrgäste nicht und prallte mit dem Gefährt zusammen. Dabei verletzte er sich leicht und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Zunächst war laut Polizei gemeldet worden, der Münchner sei zwischen Floß und Georgenstein eingeklemmt worden. Daher war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Diese Meldung bestätigte sich glücklicherweise nicht.