Dem geplanten Umbau des beschrankten Bahnübergangs an der Jaiserstraße in Pullach steht nichts mehr im Weg. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den Plänen der Deutschen Bahn einmütig zugestimmt. Der derzeitige Ausbauzustand des Bahnübergangs sei nicht mehr regelkonform, weshalb auf Grundlage einer Verkehrszählung durch die Bahn ein neuer angelegt werden müsse, hieß es in der Beschlussvorlage für das Gremium. Demnach sind bereits verschiedene Anregungen der Gemeinde und der Feuerwehr von der Bahn aufgenommen und in die Planung eingearbeitet worden. Im Gemeinderat wurden nun weitere Überlegungen zur Verbesserung der Situation am Bahnübergang laut.

Caroline Voit (Pullach plus) etwa fragte nach, ob die Gehwege nicht besser durch ein Schutzgitter von der Straße abgetrennt werden könnten. Um diese Anregung werde die Stellungnahme der Gemeinde ergänzt, sagte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne). Der Leiter der Bautechnik, Peter Kotzur, machte Voit allerdings wenig Hoffnung. Die Bahn halte nicht viel von Abtrennungen, sagte er. Die Anregung von Cornelia Zechmeister (Wir in Pullach), die Gemeinde solle nach weiteren möglichen Fußgängerübergängen Ausschau halten, wird laut der Bürgermeisterin ebenfalls in die Stellungnahme der Gemeinde einfließen. Neue Übergänge lehne die Bahn zwar ab, sagte Kotzur, aber die Reaktivierung alter Bahnübergänge ist seiner Meinung nach unter Umständen möglich.