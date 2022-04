Der Oberhachinger Fernsehkoch Andreas Geitl weiß, was man mit zu viel Öl und Mehl machen kann.

Mehl und Öl, vor allem Weizenmehl und Sonnenblumenöl, sind ja seit ein paar Wochen Mangelware in den meisten Supermärkte. Irgend jemand muss sie gehamstert haben und irgendwo müssen die Packerl und Flaschen nun zentner- und hektoliterweise Vorratskammern und Keller verstopfen. Wer so vorgesorgt hat, als vor Lebensmittelknappheit, Lieferausfällen und Versorgungsausfällen gewarnt wurde, fragt sich nun womöglich: Was mach ma' jetzt damit? Die SZ hat ein paar Küchenprofis gefragt und sich Tipps geben lassen, wie aus diesen beiden Hauptzutaten Schmankerl für die kommenden Feiertage zubereitet werden können. Ein Rat gleich vorneweg: möglichst viele Gäste einladen, denn mit ein paar Kilo Mehl und mehreren Litern Öl lassen sich viele Mägen füllen.