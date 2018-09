30. September 2018, 22:02 Uhr Aying/Brunnthal Verbindungsstraße gesperrt

Voll gesperrt werden muss die Kreisstraße M 14 von Dürrnhaar bis Faistenhaar vom 8. Oktober an. Wie das staatliche Bauamt Freising berichtet, werden die Arbeiten bis Ende des Monats dauern. Weil der Belag der Kreisstraße zahlreiche Risse aufweist, wird die Asphaltdeckschicht aus- und neu eingebaut. Der Verkehr wird ab Faistenhaar über die Staatsstraße 2367 zur Staatsstraße 2078 oder 2070 nach Aying geleitet. Die Umleitung in die Gegenrichtung erfolgt analog. Die anliegenden Grundstücke in der Ortsdurchfahrt von Faistenhaar können grundsätzlich weiterhin über die Kreisstraße erreicht werden.