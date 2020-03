Eines steht schon nach dem ersten Wahlgang in Aying fest: Die Gemeinde wird keine Bürgermeisterin bekommen. Der Kampf um das Erbe des nach 24-jähriger Amtszeit nicht mehr angetretenen Johann Eichler (PWH) wird in einer Stichwahl zwischen dem CSU-Kandidaten Peter Wagner (35,9 Prozent) und Hermann Oswald von der PWH (32 Prozent) entschieden werden. Christine Squarra von den Grünen ließ zwar mit einem beachtenswerten Ergebnis von 24,3 Prozent aufhorchen, scheiterte aber an ihrem Ziel, zumindest in die Stichwahl zu kommen. Ebenso auf der Strecke blieb die zweite Kandidatin, die parteifreie Carla Spindler, die 5,6 Prozent der Stimmen erhielt. Für Erich Leiter von der SPD geriet die Kommunalwahl zu einem Debakel, gerade einmal 2,2 Prozent kreuzten seinen Namen an.

"Die erste Etappe ist geschafft", sagte CSU-Mann Peter Wagner, der nun hoffen muss, dass er auch nach der Stichwahl noch vor seinem Kontrahenten Hermann Oswald liegen wird. Mit Wahlempfehlungen anderer Fraktionen können dabei wohl beide nicht rechnen. Dieser Stil wird in Aying nicht gepflegt.