Wintersonnenwende ist dann, wenn in den Augen der Ayinger Spielhahnschützen die Zeit dafür reif ist. So luden die Schützen am Mittwoch, also eine Woche nach dem eigentlichen Termin am 21. Dezember, zu ihrer Feier, weil diese dann nicht mit den vielen parallel veranstalteten Weihnachtsfeiern kollidieren konnte. Dementsprechend groß war das Gedränge dann auch auf dem Rathausplatz. Den Kindern wurden Waffeln kredenzt, sie hatten aber auch ihre Gaudi beim Stockbrotbacken, bei dem ein Hefeteig um einen Stock gewickelt und über die Glut eines offenen Feuers gehalten wird. Auf die Erwachsenen warteten Glühwein und Bier sowie Bratwurstsemmeln und Gulaschsuppe.