Bei manchen Bildern muss man zweimal hinschauen, weil nicht gleich deutlich wird, ob es Fotografien oder Zeichnungen sind. Bei den Bäumen von Gunnar Matysiak ist jedes Ästchen zu sehen, jedes noch so kleine Detail. So entstehen faszinierende Kunstwerke der Natur. Der Maler und Illustrator aus Weyarn, der mit seinen Illustrationen zum Kinderbuch das Rennschwein Rudi Rüssel bekannt wurde, zeigt bei einer weihnachtlichen Ausstellung bei Antiquitäten-Zahn, Rosenheimer Landstraße 8 in Aying, Werke der vergangenen fünf Jahre. Sie beginnt am Sonntag, 24. November, die Begrüßung findet um 15 Uhr statt. Montag und Dienstag ist geschlossen, ansonsten sind die Werke bis 20. Dezember während der Geschäftszeit zwischen 9 und 18 Uhr zu sehen, am Samstag bis 16 Uhr.