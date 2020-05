In Aying freut man sich schon auf die Teilnahme an der Kampagne "Stadtradeln" des KlimaBündnisses, bei der jede Kommune so viele Rad-Kilometer wie möglich sammelt - und zwar zwischen 28. Juni und 18. Juli. Wer mitmachen möchte, registriert sich unter www.stadtradeln.de unter der Gemeinde Aying und lädt sich die App auf sein Smartphone. Man kann dann einem Team beitreten oder ein eigenes gründen. Je mehr Radkilometer gesammelt werden, desto größer sind die Gewinnchancen für die Gemeinde. Die täglich geradelten Kilometer werden online eingetragen. Sieger wird das Team mit den meisten Kilometern pro Teilnehmer. Fragen zum Stadtradeln per Mail ans Organisationsteam der Gemeinde: Carla Spindler (carla@spindler.eu.com), Paul Vorsatz (paul.vorsatz@gmail.com) oder Klaus Friedrich (klaus.friedrich@aying.de).