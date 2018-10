21. Oktober 2018, 21:49 Uhr Aying Vereine stimmen Termine ab

Nicht immer belebt Konkurrenz das Geschäft. Wenn an manchen Wochenenden, vor allem im Sommer, das Leben gleichzeitig an beinahe jeder Ecke einer Gemeinde tobt, dann mag das die Bevölkerung freuen, die Veranstalter nicht. Bei der Ortskartellversammlung der Ayinger Vereine am Montag, 5. November, im Gasthaus Oswald in Kleinhelfendorf, geht es deshalb in der Hauptsache wieder um Terminabsprachen. Zu diesem Zwecke sollen nach dem Wunsch der Gemeinde Vereinsvertreter ihre Jahrestermine auf den Tisch legen. Alternativ können die Termine vorab an die Gemeinde übersandt werden (E-Mail: birgit.vonstyp@aying.de, Fax: 08095/23 53). Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.