Mehr als 4000 Menschen haben bisher den neuen On-Demand-Service Flex-Bus im südöstlichen Landkreis München in Anspruch genommen, der Mitte Oktober an den Start gegangen ist. Die Kleinbusse, die im Zuge eines Pilotprojekts in zwei unterschiedlichen Zonen ohne festen Fahrplan unterwegs sind, verzeichneten seit Inbetriebnahme kontinuierliche steigende Fahrgastzahlen, heißt es vom Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV).

Die sieben Flex-Busse, die auf Abruf angefordert werden können, verkehren in den Gemeinden Unterhaching, Oberhaching und Taufkirchen von 22 bis 6 Uhr - dabei werden auch die Haltestellen Ostbahnhof und Neuperlach-Süd in der Landeshauptstadt angebunden; von 5 bis 22 Uhr sind die Busse in Sauerlach, Aying und im südliche Brunnthal unterwegs. Fahrten mit dem flexiblen Angebot können nach einmaliger Reservierung über die MVV-Auskunft (mvv-auskunft.de) sowie telefonisch (089/41 42 43 44) gebucht werden, zudem kann der Flex-Bus unkompliziert über die MVV-App angefordert werden - bisher allerdings nur für Nutzer von Android-Geräten. Nutzer des Betriebssystems iOS müssen bislang noch den Umweg über die MVV-App Beta (www.mvv.app/beta) nehmen; es werde derzeit aber daran gearbeitet, auch ihnen Zugang zur MVV-App zu verschaffen, heißt es vom MVV.