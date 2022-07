Weil ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim auf die Gegenfahrbahn gekommen ist, hat er auf der Staatsstraße 2078 bei Aying am Dienstag einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer gegen 17.45 Uhr in Richtung Feldkirchen-Westerham unterwegs, als er auf Höhe des Bergtierparks Blindham von seiner Spur abkam und frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß, in dem eine 72-Jährige und eine 74-Jährige saßen, beide aus dem Landkreis München. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug des 54-Jährigen nach links von der Fahrbahn, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei erlitt der 54-Jährige schwere Blessuren. Die zwei Frauen wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.