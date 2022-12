Der Wintereinbruch hat auf der Autobahn A8 zwischen dem Kreuz München Süd und Weyarn mehrere Autofahrer überrascht. Es kam am Wochenende zu Unfällen, bei denen sämtliche betroffenen Fahrer zu schnell auf glatter Fahrbahn unterwegs waren. Manche Fahrzeuge hatten dem Bericht der Autobahnpolizei Holzkirchen zufolge auch Sommerreifen aufgezogen. Verletzt wurde niemand. Die Autos kollidierten entweder mit den Leitplanken oder kamen im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Alle Fahrer müssen nach Angaben der Polizei mit einem Bußgeld in Höhe von 145 Euro rechnen. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis München ist seinen Führerschein erst mal los. Er wurde am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr im Bereich Aying in Fahrtrichtung München in seinem Geländewagen auf dem Seitenstreifen stehend angetroffen. Er berichtete von einem Unfall ohne weitere Beteiligte. Und er hatte mehr als ein Promille Alkohol im Blut.