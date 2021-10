Die Deutsche Bahn plant Umbauten am Bahnhof Großhelfendorf sowie an den Bahnübergängen in Göggenhofen und auf der Forststraße, Kreisstraße M8. Dazu veranstaltet die Gemeinde Aying am Dienstag, 19. Oktober, einen Informationsabend in der Turnhalle in Großhelfendorf in der Glonner Straße 9. Von 18.30 Uhr an können sich Bürger die ausgelegten Pläne zu dem Projekt ansehen. Im Anschluss wird von 19 Uhr an das Vorhaben vorgestellt. Die Bürger bekommen die Gelegenheit, an Vertreter der Deutschen Bahn und an Bürgermeister Peter Wagner (CSU) Fragen zu stellen. Bei der Teilnahme an der Veranstaltung ist pandemiebedingt die Einhaltung der 3G-Regel zu beachten. Zudem ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen.