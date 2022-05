Die Staatsstraße 2070 (Münchener Straße) in Aying wird am Montag, 9. Mai, und Dienstag, 10. Mai, zwischen der Einmündung in die Peißer Straße und der Abzweigung Siegertsbrunner Weg sowie Untere Dorfstraße voll gesperrt. Grund ist die Verlegung einer Stromleitung im Auftrag der Bayernwerk AG. Der Verkehr von Egmating kommend wird in diesen Zeiten über die Peißer Straße (Staatsstraße 2081) nach Peiß und die Staatsstraße 2078 (Rosenheimer Straße) nach Aying umgeleitet. Der Verkehr von Faistenhaar und Dürrnhaar kommend wird während der Vollsperrung über die Franz-Inselkammer-Straße und die Bahnhofstraße umgeleitet. Die Buslinien und Haltestellen sind nicht betroffen.