Die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) hat bei einem Ortstermin in Aying mit den Bürgermeistern von Aying und Egmating die Sanierung von Staatsstraßen besprochen und zugesagt, einen Ausbau zu vermeiden, der den Verkehr am Ende erhöhen könnte. Die Staatlichen Bauämter in Freising und Rosenheim sollen nun einige Punkte abarbeiten und Konzepte erstellen. Vorausgegangen war dem Treffen ein Austausch im November, bei dem die Gemeinde Aying die Stimmkreisabgeordnete Kerstin Schreyer aus Unterhaching kontaktiert hatte.

Die Staatsstraße 2078 von Großhelfendorf bis zur Landkreisgrenze soll nun laut Mitteilung aus dem Ministerium von 2022 an saniert werden. Bis Herbst sollen die Verträge über den notwendigen Grunderwerb abgeschlossen werden. Die Sanierung werde dann in zwei Bauabschnitten erfolgen, um jederzeit die Zufahrt von der Staatsstraße zum Bergtierpark aufrechtzuerhalten. Der schlechte Zustand der Staatsstraße 2081 Aying-Egmating wurde besprochen. Das Staatliche Bauamt soll bis Ostern den bestehenden Sanierungsplan "bestandsorientierter überarbeiten", um diesen dann in enger Absprache mit den Gemeinden Aying und Egmating zügig umzusetzen. Eine bestandsorientierte Sanierung ist der Mitteilung zufolge den Kommunen wichtig, damit die Staatsstraße 2081 nicht unverhältnismäßig attraktiver wird, weil sonst der Verkehr zunehmen könnte.

Bürgermeister Wagner beklagte die Situation an der Staatsstraße 2078 bei Göggenhofen, wo durch starken Lkw-Verkehr die Bankette in Mitleidenschaft gezogen seien. Das Staatliche Bauamt Freising soll den Aufbau der Straße untersuchen und ein Sanierungskonzept entwickeln. An dem Ortstermin nahm auch Egmatings Bürgermeisterin Ingeborg Heiler (ABE) teil; zudem waren Gemeinderat Franz Inselkammer (CSU), Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung in Aying und Vertreter der Staatlichen Bauämter an dem coronakonformen Treffen beteiligt.