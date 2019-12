Im Großraum München, insbesondere im Süden der Landeshauptstadt, sind die geologischen Grundlagen für die Nutzung der Erdwärme so gut wie in nahezu keiner anderen Region Deutschlands. Das wissen die Stadtwerke München (SWM) schon lange und strecken entsprechend ihre Fühler vermehrt in Richtung der Alpen aus. Nachdem sie zuletzt für die Erkundung eines circa 100 Quadratkilometer großen Gebietes gemeinsame Sache mit den beiden Isartalgemeinden Pullach und Grünwald gemacht haben, werden sie jetzt in Alleinregie geologische Untersuchungen auf einem 177 Quadratmeter großen Messgebiet im südlichen und östlichen Landkreis anstellen.

Am Dienstag war das Vorhaben des Energieversorgers Thema im Ayinger Gemeinderat, und nach kurzer Debatte beschloss das Gremium einstimmig, keine Einwände dagegen vorbringen zu werden, falls die Messfahrzeuge einen Bogen um Biotope und Landschaftsschutzgebiete machen. Der Untergrund verspricht mit großer Wahrscheinlichkeit reichliche Heißwasservorkommen, eine vage Ahnung von den Verwerfungen hat man seit den Siebzigerjahren, da auf Ayinger Flur nach Öl und Gas gebohrt wurde, woran Bürgermeister Johann Eichler (PWH) erinnerte.

Die Messfahrzeuge werden außerdem in den Gemeinden Neubiberg, Putzbrunn, Grasbrunn, Ottobrunn, Hohenbrunn, Taufkirchen, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Brunnthal, Sauerlach, Egmating, Unterhaching, Oberhaching, Otterfing und Grünwald unterwegs sein. Zuvor freilich werden Mitarbeiter der von den SWM beauftragten Messfirma das Einverständnis aller betroffenen Grundstücksbesitzer einholen, was noch heuer passieren soll. In einigen Gemeinden, so hieß es, gingen die Mitarbeiter schon von Haus zu Haus. Nach dem Markieren der Trassen werden Mitte Januar Geofone ausgelegt, ehe von Januar bis Ende März Vibro-Fahrzeuge mit Rüttelplatten vorgegebene Wege abfahren und Schallwellen in den Untergrund schicken, um dreidimensionale Aufnahmen zu erhalten.