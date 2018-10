28. Oktober 2018, 21:47 Uhr Aying Server-Umstellung in Aying

Mit Behinderungen rechnen müssen die Bewohner von Aying, wenn sie Anfang nächster Woche das Einwohnermeldeamt brauchen. Wie es aus dem Rathaus heißt, ist die Gemeinde gerade dabei, eine EDV-Server-Umstellung durchzuführen. Aus diesem Grund ist vor allem der Ablauf im Einwohnermelde- und Passamt am Montag, 29. Oktober, stark eingeschränkt. Die Bearbeitung von melderechtlichen Vorgängen und Pass-/Ausweisanträgen ist voraussichtlich erst am Dienstag, 30. Oktober, von etwa 10 Uhr an wieder möglich, wie es aus der Verwaltung heißt.