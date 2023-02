In Aying ist die S-Bahn so unpünktlich, dass die Kinder regelmäßig den Anschlusszug zu den Schulen in Holzkirchen verpassen. Mütter und Väter organisieren sich deshalb in einer Whatsapp-Gruppe, um kurzfristig Elterntaxis auf den Weg zu schicken.

Von Martin Mühlfenzl, Aying

Der morgendliche Irrsinn beginnt im Hause der Familie Koch um kurz nach 7 Uhr mit einem Blick in die App des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds, um zu checken, ob die S-Bahn an diesem Morgen endlich mal pünktlich kommt. Dann wird die Whatsapp-Eltern-Gruppe mit dem Namen "Elterntaxi" geöffnet, in der bereits die ersten Neuigkeiten ausgetauscht werden. "Guten Morgen! S-Bahn sieht gut aus, aber ich stehe bereit, falls es noch Verzögerungen geben sollte...", schreibt ein Vater um 7.11 Uhr. Genau elf Minuten später aber sieht die Welt schon wieder anders aus. "In Ottobrunn 9 Min. Verspätung", teilt eine andere Mutter mit, gefolgt von einem weinenden Emoji. Und der Vater reagiert prompt: "Ich stehe an der S-Bahn und sammle ein!"