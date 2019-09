Den sechsten Herbst in Folge radln die Ayinger Grünen durch das Gemeindegebiet. Treffpunkt: Sonntag, 15. September, 10 Uhr am S-Bahnhof Dürrnhaar. Mit dabei: die Grünen- Bürgermeisterkandidatin Christine Squarra und der Landtagsabgeordnete Markus Büchler, Experte für Energie und Verkehr. An fünf Stationen in Dürrnhaar, Aying und Großhelfendorf wird pausiert. Mitradelnde können erfahren, welche Anliegen Squarra im Amt als Bürgermeisterin der Gemeinde Aying verfolgen würde. Thematisiert werden Energie, Ökologie, biologische Landwirtschaft, Sicherheit für Fußgänger und Radler sowie dörfliches Leben und Wohnen. Gegen 13.30 Uhr wird die Tour im Gasthof Oswald in Kleinhelfendorf enden. Bei schlechtem Wetter fällt die Radltour aus. Informationen (am 15. 9. aktuell ab 8 Uhr): www.gruene-aying.de.