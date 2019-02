27. Februar 2019, 21:54 Uhr Aying Radfahrer von Auto erfasst

Ein 20 Jahre alter Rennradfahrer aus Aying ist am Dienstagnachmittag bei Holzkirchen von einem Auto erfasst worden. Der 20-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Agatharied gebracht werden musste. Nach Polizeiangaben hatte eine 64 Jahre alte Frau aus Valley den jungen Mann gegen 15.30 Uhr beim Einfahren in den Kreisel zwischen Holzkirchen und Föching übersehen.