Ein 22-Jähriger ist am Mittwochabend auf der Forststraße in Aying von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der junge Mann wurde durch den Aufprall gegen die Frontscheibe des Wagens geschleudert und anschließend gegen einen Gartenzaun. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 17.20 Uhr, als nach bisherigen Ermittlungen der aus dem Landkreis Freising stammende Mann unmittelbar vor dem herannahenden Auto, das in Richtung Rosenheimer Straße fuhr, die Straße betrat, um zu seinem eigenen Wagen zu gehen. Die Unfallstelle wurde für circa zwei Stunden gesperrt. Sachschaden: etwa 2000 Euro.