Von diesem Montag an bis voraussichtlich Freitag, 9. September, wird die Ortsdurchfahrt an der Rosenheimer Straße im Ayinger Ortsteil Peiß komplett gesperrt; in diesem Zeitraum wird die Fahrbahnoberfläche neu asphaltiert. Dies stellt den Abschluss der Arbeiten am Einbau der neuen Gasleitung dar. Der Verkehr in diesem Bereich wird umgeleitet, die Linienbusse des RVO werden durch die Baustelle geführt.

Schneller gehen indes die Arbeiten an der M 11 westlich von Oberhaching voran. Dort hat bereits die zweite Bauphase bei der Sanierung der Binder- und Asphaltdecke begonnen. Seit vergangenem Freitag wird im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr und dem Tunnel gearbeitet. Der Abschnitt zwischen der Autobahnanschlussstelle und dem Kreisverkehr bleibt noch für den Durchgangsverkehr gesperrt, dieser soll im Laufe dieser Woche aber wieder freigegeben werden - Ende der Woche soll dann die gesamte M 11 wieder befahrbar sein.