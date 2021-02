Ein Müllfahrzeug ist am Mittwochnachmittag im Ayinger Gemeindeteil Kaps umgekippt und schwer beschädigt worden. Der 43 Jahre alte Fahrer und sein 36 Jahre alter Kollege erlitten leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei kam das Gefährt gegen 14 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte auf die linke Seite. Bei dem Unfall wurden auch zwei Bäume und die landwirtschaftliche Fläche, auf die der Mülllaster fiel in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 80 000 Euro.