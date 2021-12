Wie viele junge Ayingerinnen und Ayinger sich in dieser Adventszeit wohl schon vor dem Kreuz am Kaltenbrunner Weg geküsst haben? Es wäre eine gute Gelegenheit für Liebende, hier einem alten Brauch nachzugehen, demzufolge ein Kuss unter Misteln zu mehr führen kann als nur einer flüchtigen Romanze - und Misteln hängen in den Ästen des Baumes über dem Kreuz einige.