In Aying, der größten Flächengemeinde im Landkreis München mit 19 Gemeindeteilen, ist im Juli ein Pilotprojekt für die Jugend gestartet: In Kooperation mit der gemeinnützigen GmbH "Wir Werk" aus Aying, der Kommunalen Jugendpflege und dem Kreisjugendring (KJR) München-Land entstand das erste mobile Pop-up-Jugendcafé im Landkreis: ein ausgebauter Bus, der den Kindern und Jugendlichen als Spielort und Freizeit-Schauplatz dienen sollte. Mit den Sommerferien endet das Projekt und alle Beteiligten hoffen auf eine Fortsetzung.

Donnerstags, samstags und sonntags fuhr der ausgebaute Linienbus mit Rahel Brand vom KJR und Nadja Maki von "Wir Werk" drei Gemeindeteile in Aying an. Dass hier Angebote für junge Menschen fehlen, stellt nicht nur Rahel Brand fest: "Ich wohne selbst in Aying und bin Mutter von zwei Jungs. Ich finde es so schade, dass die Kinder so wenig Möglichkeiten haben, wo sie sich fernab von den vier Wänden und den Vereinen treffen können, um Gemeinschaft zu erleben". Auch einige Kinder und Jugendliche antworten bei einer Mini-Umfrage auf die Frage "Warum kommst Du zum Jugendcafé?" ähnlich: "Weil es in Aying sonst für uns nichts anderes gibt und weil es Spaß macht."

Die Teilnehmerzahl zeigt laut KJR, wie gut das Projekt ankam: In Dürnhaar verbrachten rund 20, in Großhelfendorf rund 50 und in Aying sogar bis zu 60 Mädchen und Buben ihre Freizeit am und im Jugendcafé. Sie spielten Volleyball oder Fußball, Brettspiele oder chillten im Schatten. Im Vordergrund standen die gemeinsame schöne Zeit und der Spaß.