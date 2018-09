10. September 2018, 22:27 Uhr Aying Kleine Glocke, großes Fest

Mehr als 70 Jahre nach der Konfiszierung des Originals durch die Nazis ist das Geläut der St.-Emmeram-Kapelle in Kleinhelfendorf wieder komplett

Von Michael Morosow, Aying

Feierliche, geradezu weihevolle Momente hat die Festgemeinschaft am Sonntag in und vor der Emmeramskirche in Kleinhelfendorf erlebt. Der friedliche Verlauf der Veranstaltung ist deshalb eine Erwähnung wert, weil abermals eine Glocke die kirchliche Weihe erhielt und den Helfendorfern der Glockenkrieg anno 1991 noch in schlimmer Erinnerung ist. Damals stand die Weihe einer neuen Glocke für die Kleinhelfendorfer Pfarrkirche St. Emmeram an und eine Gravur führte zu heftigen Verwerfungen zwischen den Ayingern und den Helfendorfern.

Auf der in einer Passauer Gießerei gefertigten 34 Zentner schweren Glocke, versehen mit dem Bild des heiligen Sebastian, war unterhalb der Glockenkrone auch der Name des Ayinger Patrons, des heiligen Andreas eingraviert - ein Frevel in den Augen des Helfendorfer, zumal ihr heiliger Sebastian der Zweitgenannte war. Es rumorte im Ort, und bis heute unbekannte Täter nahmen die Sache selbst in die Hand und flexten in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den heiligen Andreas einfach weg. Die dramatischen Ereignisse von damals boten der Ayinger Gmoa-Kultur Stoff genug für das Theaterstück "Der Ayinger Glockenkrieg", das 2005 aufgeführt wurde.

Dieses Mal gab es keinen Grund für Beanstandungen, auf der Glocke steht drauf, was draufstehen sollte: "Heiliger Emmeram - beschütze Mensch, Haus und Hof." Gegossen wurde sie in der Innsbrucker Gießerei Grassmayr. Mit nur 116 Kilogramm ist sie ein Leichtgewicht, sie wird aber auch nicht in den mächtigen Glockenturm der Pfarrkirche gehängt, sondern wird wenige hundert Meter weiter in der kleinen St-Emmeram-Kapelle ihren Dienst verrichten. Möglich gemacht wurde die 16 000 Euro teure Anschaffung durch Spenden, insbesondere durch Hubert Bechteler und Emmeram Höss. Mit dem Geld kann am 17. und 18. September auch der Glockenturm erneuert werden. Zum Patrozinium des heiligen Emmeram am 23. September wird die neue Glocke erstmals öffentlich einen Ton von sich geben - an der Seite der Marienglocke, die seit 1947 die Einzige im Turm war, nachdem ihre Partnerin nicht aus dem Krieg zurückgekehrt war. Beide Glocken der Marter-Kapelle wie auch die Glocke der Pfarrkirche waren vom Hitlerregime ihres Rohstoffes wegen konfisziert worden. Nur die Marienglocke kehrte zwei Jahre nach Kriegsende zurück. "Die Glocke gibt unserem alltäglichen Leben eine Struktur, sagte Gabriele Huber, Vorsitzende der St.-Emmerams-Bruderschaft Kleinhelfendorf, in ihrer Ansprache.

Um 9.45 Uhr startete die kurze Prozession von der Kapelle bis zur Kirche, begleitet von der Helfendorfer Blasmusik, angeführt von einer von zwei Ponys gezogenen Kutsche - auf dem Bock Bettina Blumoser, auf der mit Blumen geschmückten Ladefläche die Glocke. Der halbe Ort war auf den Beinen und zog zur Emmeramskirche, deren Portal Mitglieder des katholischen Frauenbundes und des Pfarrgemeinderats mit selbst gebundenen Girlanden geschmückt hatten. Nach dem Höhepunkt der Veranstaltung, der kirchlichen Glockenweihe durch Dekan Martin Kurlitsch und Pfarrer Friedrich Oberkofler, konnten die Helfendorfer und ihre Gäste auf Einladung des Pfarrgemeinderats beim Pfarrfest den Feiertag ausklingen lassen. Und niemand hatte Grund zum Zetern, und keiner holte eine Flex aus der Werkstatt.