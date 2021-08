Der Impfbus der Johanniter kommt am Montag, 2. August, nach Aying. Er macht von 15 bis 20 Uhr am Rewe-Markt in der Römerstraße in Großhelfendorf Station. Für eine Impfung ist keine Anmeldung notwendig. Es wird lediglich darum gebeten, ein amtliches Ausweisdokument und - falls vorhanden - den Impfpass mitzubringen. Kinder im Alter von zwölf Jahren an können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. Bei Fragen ist das Impfzentrum am Keltenring in Oberhaching telefonisch unter 089/248 86 19 60 zu erreichen. Das Impfzentrum in Oberhaching bietet unabhängig davon vier Mal in der Woche, montags, mittwochs, freitags und sonntags, von 14 bis 17 Uhr Beratungsgespräche an, bei denen Kinderärzte kostenfrei ohne Termin über Impfungen bei Kindern informieren.