5. September 2018, 21:57 Uhr Aying Hahn sichert Weber Unterstützung zu

Der CSU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Florian Hahn hat Manfred Weber die "uneingeschränkte Unterstützung" der Partei für die Europawahl zugesichert. "Es ist klar, dass wir mit Manfred Weber einen überzeugten Europäer an der Spitze der EVP-Fraktion haben, der für ein selbstbewusstes Europa steht", so Hahn. Weber hat am Mittwoch seine Bereitschaft für die Spitzenkandidatur der EVP im Europaparlament angekündigt, der auch CDU und CSU angehören. Der Europaabgeordnete und EVP-Fraktionsvorsitzende war zuvor bei einer Klausurtagung der CDU/CSU-Arbeitsgruppe "Angelegenheiten der Europäischen Union" in Aying. Dort wurden Weber sowie Klaus Regling, Direktor des Europäischen Stabilitätsmechanismus, vom Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Florian Hahn empfangen.