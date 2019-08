16. August 2019, 22:07 Uhr Aying Günstiger Wohnraum

Baugesellschaft hat innerhalb von vier Jahren drei Bauprojekte abgeschlossen

Die Baugesellschaft München-Land (BML) hat in den vergangenen vier Jahren drei Neubauprojekte mit günstigen Wohnungen in Aying-Großhelfendorf fertig gestellt. Als Letztes wurde ein Projekt an der Jägerkampstraße 3 mit elf Wohnungen abgeschlossen. Der Bau der Wohnanlage kostete 4,79 Millionen Euro. Die Gemeinde hatte das Grundstück für 700 Euro pro Quadratmeter für Wohnungen im freien Verkauf und für 350 Euro pro Quadratmeter für ein Sozialmodell zur Verfügung gestellt. So entstanden auf einer Gesamtwohnfläche von zirka 995 Quadratmetern drei Zwei-Zimmer-, vier Drei-Zimmer- und vier Vier-Zimmer-Wohnungen.

Zu den Gesellschaftern der BML zählen 27 der 29 Landkreiskommunen, der Bezirk Oberbayern, der Landkreis München und die Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg. Als eines der jüngsten Mitglieder sei Aying dazugestoßen, sagte nun BML-Geschäftsführer Ulrich Bittner bei einem Tag der offenen Tür in der Ayinger Wohnanlage. Seitdem sei im Zusammenspiel mit dem Rathaus Beachtliches beim Wohnungsbau erreicht worden. Bei der neuen Anlage an der Jägerkampstraße wurde ein Mischmodell umgesetzt. Vier Wohnungen wurden im Sozialmodell für 4583 Euro pro Quadratmeter und zwei Wohnungen im freien Kauf für 5227 Euro pro Quadratmeter erworben. Zwei weitere Wohnungen hat die Gemeinde Aying gekauft, um sie zu vermieten. Die BML behält drei Wohnungen für den Eigenbestand als Vermietungsobjekte. Zusätzlich wurden laut Mitteilung der BML pro Garage 20 000 Euro und pro oberirdischem Stellplatz 7000 Euro berechnet. Als Heizanlage wurde im Keller eine Holzpelletanlage eingebaut. Über den Garagen entstanden sechs Speicher. Vier sind von außen über eine Leiter zu erreichen und zwei über die Terrassen der Eckwohnungen im ersten Stock erschlossen. Die Wohnungen sind mit Parkett ausgestattet.

Die BML ist eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft mit Sitz in Haar. Sie wurde vor 65 Jahren gegründet, um den Wohnungsmangel nach dem Krieg zu beheben; eine ähnliche Herausforderung, wie sie sich jetzt wieder stellt.